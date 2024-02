Stellantis Aktie: Das macht sprachlos!

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz, also die Stimmung und die Diskussionen im Netz. In Bezug auf Stellantis hat die langfristige Beobachtung ergeben, dass die Diskussionsintensität im Netz nur schwach aktiv war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Wert in Bezug auf das Sentiment.

Ein weiterer Indikator, der herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI) aus der technischen Analyse. Der RSI der letzten 7 Tage für die Stellantis-Aktie zeigt an, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Gut"-Rating.

Auch aus der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Schließlich wurden auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger berücksichtigt. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Stimmungen, ebenso wie die Betrachtung von Handelssignalen.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für Stellantis hinsichtlich der Stimmung und der technischen Analyse.