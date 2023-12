Stellantis Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Stellantis wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,12 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (21,205 EUR) um +23,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 19,22 EUR zeigt eine Abweichung von +10,33 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Stellantis von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Andererseits wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu. Die Auswertung ergab 6 "Gut"- und 1 "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Stellantis weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, während der 25-Tage-RSI auf eine überverkaufte Basis hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was als positiv bewertet wird. Hingegen wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Stellantis-Aktie daher ein "Gut"-Rating.