Stellantis Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Stellantis war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es fünf positive und sechs negative Tage, wobei an drei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Stellantis daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Im Gegensatz dazu ergaben die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale, von denen die Mehrheit in eine positive Richtung wies. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Stellantis von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird Stellantis auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,38 EUR, während der Kurs der Aktie (20,64 EUR) um +18,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 19,84 EUR. Hieraus resultiert eine Abweichung von +4,03 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz in Bezug auf Stellantis zeigt, dass die Diskussionsintensität eine "Gut"-Einschätzung erhält, da eine erhöhte Aktivität zu erkennen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stellantis-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,72 und führt somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating für Stellantis.