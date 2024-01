Stellantis Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Stellantis wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längeren RSI der letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 84,16 Punkten, was darauf hinweist, dass die Stellantis-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 72,83 an, dass die Aktie überkauft ist und dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +11,63 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Stellantis eingestellt waren. Insgesamt gab es drei positive und 11 negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Stellantis eine "Schlecht"-Einschätzung, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich positive Handelssignale berechneten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt laut unserer Analyse eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Stellantis. Aus diesem Grund geben wir der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".