Stellantis Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Stellantis war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne klare positive oder negative Tendenzen. Allerdings ist in den letzten ein bis zwei Tagen ein positiver Trend zu erkennen, der das Anlegerinteresse geweckt hat. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral eingestuft. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale dominierten, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments für Stellantis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) stuft die Stellantis-Aktie als neutral ein. Dabei ergibt sich ein RSI7-Wert von 22,07, was auf eine gute Entwicklung hinweist, sowie ein RSI25-Wert von 57,98, der eine neutrale Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung auf der Basis des RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Stellantis zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer schlechten Bewertung dieser Aktivität führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Stellantis bei 17,6 EUR verläuft, was zu einer guten Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 20,5 EUR, was einem Abstand von +16,48 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 20,27 EUR, was einem neutralen Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.