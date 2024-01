Stellantis Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die technische Analyse von Stellantis-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt für 50 Tage weist darauf hin, dass der aktuelle Schlusskurs nah am Durchschnitt liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der 200-Tage-Durchschnitt bei 17,47 EUR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 19,82 EUR liegt und somit zu einer positiven Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, basierend auf den vorherrschenden Themen und Meinungen der letzten Wochen. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 negative und 9 positive Signale, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Stellantis-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird, während der 25-Tage-RSI zu einer neutralen Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine stabile Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Gesamteinstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Stellantis-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, wobei sowohl positive als auch negative Indikatoren berücksichtigt werden müssen.