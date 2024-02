Stellantis Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Diskussionen über Stellantis in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da in diesem Zeitraum neun Handelssignale gefunden wurden, davon 9 positiv und keins negativ. Zusammenfassend ist die Aktie von Stellantis unserer Meinung nach angemessen mit "Gut" bewertet.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass Stellantis derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 17,95 EUR, während der Aktienkurs bei 22,58 EUR liegt, was einer Abweichung von +25,79 Prozent entspricht. Die vergangenen 50 Tage ergeben einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 20,82 EUR, was einer Abweichung von +8,45 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung schließen. Über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine gleichbleibende Rate der Stimmungsänderung, was wiederum auf eine Einschätzung als "Neutral"-Wert hindeutet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Stellantis-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Stellantis für diesen Punkt unserer Analyse also ein "Gut"-Rating.