Stellantis-Aktie: Startet sie wieder durch?

Nachdem die Stellantis-Aktie (WKN: A2QL01) in den letzten drei Wochen stark unter Druck geraten war und rund -10% an Wert verloren hatte, erwischte das Papier des internationalen Autokonzerns mit einem Kursplus von 1% einen guten Start in die Woche. Haben sich die Wogen im Tarifstreit mit den US-Gewerkschaften geglättet?