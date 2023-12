Stellantis Aktie: Sensationelle Entwicklung

Stellantis: Langfristige Stimmung "Schlecht" - Technische Analyse und Anleger-Sentiment im Fokus

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Netz rund um Stellantis wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

In Bezug auf die technische Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Stellantis derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um +23,46 Prozent über dem GD200 von 17,2 EUR. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt mit 9,68 Prozent eine positive Abweichung und somit eine Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf, dass die Stellantis-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Jedoch wurde auf 25-Tage Basis eine Überverkauft-Situation festgestellt, was zu einer abweichenden Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Stellantis nach der RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Stellantis war in den sozialen Medien überwiegend negativ. Trotzdem wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führte. Analytische Untersuchungen zeigten zudem, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu einer abschließenden Bewertung als "Gut" führte.

Insgesamt ergibt sich damit eine gemischte Bewertung von Stellantis, wobei das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird, während die technische Analyse und das Anleger-Sentiment zu einer Bewertung als "Gut" und "Neutral" führen.