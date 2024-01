Stellantis Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Stellantis wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Aktuell liegt der RSI7 bei 73,66 Punkten, was darauf hindeutet, dass Stellantis überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt im Vergleich dazu weniger Schwankungen und weist aktuell weder eine Über- noch eine Unterbewertung auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Stellantis-Wertpapier somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigte Stellantis durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt auf 50- und 200-Tages-Basis betrachtet. Dabei ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aufgrund des deutlichen Übersteigens des 200-Tages-Durchschnitts, während der 50-Tage-Durchschnitt nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Stellantis auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Jedoch ergibt sich aus der Analyse konkret berechenbarer Handelssignale aus den sozialen Medien eine "Gut"-Empfehlung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.