Stellantis-Aktie: Quartalsbericht sorgt für Aufsehen bei Analysten!

Am heutigen Handelstag sind gleich 6 neue Analysen zur Stellantis-Aktie veröffentlicht worden. Die meisten der führenden Analysten zeigen sich nach den Quartalszahlen optimistisch und empfehlen die Aktie zum Kauf. Goldman Sachs bestätigt das Kursziel von 21 Euro bei einer Einstufung auf “Buy”. Auch UBS behält ihre Einschätzung bei und empfiehlt weiterhin den Kauf mit einem Kursziel von 17,50 Euro. Allerdings ist nicht jeder Experte so positiv gestimmt: Bernstein Research belässt seine Einstufung auf “Market-Perform” mit einem Kursziel von 17 Euro, da die Ergebnisse in Europa enttäuscht haben und die Lagerbestände gestiegen sind.