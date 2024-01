Stellantis Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Stellantis zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt dagegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stellantis-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 69, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Stellantis in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben jedoch mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigt. Insgesamt erhält Stellantis für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Gut"-Einstufung für Stellantis, da der Kurs der Aktie um +18,76 Prozent über dem GD200 verläuft. Der GD50 zeigt dagegen eine Abweichung von +4,03 Prozent, was zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für Stellantis.