Stellantis Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Analyse von Aktien umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Kommunikation im Netz. Im Fall von Stellantis hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten zugenommen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Allerdings zeigen Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen, dass die Stimmung überwiegend negativ ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Dies wird durch die Analyse von Handelssignalen ergänzt, die wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führen. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die charttechnische Entwicklung der Stellantis-Aktie zeigt einen positiven Trend, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage sowie auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Stellantis-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine "Neutral"-Bewertung für die Stellantis-Aktie. Die Beobachtung der weichen Faktoren wie Stimmung und Kommunikation im Netz ist also genauso wichtig wie die Analyse der harten Faktoren.