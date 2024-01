Stellantis Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Stellantis wurde der RSI der letzten 7 Tage auf 84,16 Punkte und der RSI auf 25-Tage-Basis auf 72,83 Punkte festgelegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Stellantis, was durch drei positive und 11 negative Tage sowie hauptsächlich negative Nachrichten bestätigt wird. Trotzdem wurden in derselben Zeit mehrere Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Stellantis eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Stellantis-Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +11,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Beim Vergleich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating.

Die langfristige Stimmung rund um die Stellantis-Aktie wird ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Stellantis gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI, eine "Neutral"-Bewertung für die Anlegerstimmung und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die langfristige Stimmung wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.