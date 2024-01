Stellantis Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Stellantis-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 69, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI der letzten 25 Tage, der bei 45,72 liegt, ebenfalls im "Neutral"-Bereich. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating für Stellantis.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Stellantis.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten Tagen überwiegend negative Äußerungen von Marktteilnehmern gegenüber Stellantis. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Allerdings zeigen Optimierungsprogramme mehrheitlich positive Handelssignale, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Stellantis von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass Stellantis auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 liegt bei 17,38 EUR, während der Kurs der Aktie bei 20,64 EUR liegt, was einer Abweichung von +18,76 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 19,84 EUR zeigt eine Abweichung von +4,03 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Stellantis auf Basis der technischen Analyse.