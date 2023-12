Stellantis Aktie: Der Knaller!

In den letzten vier Wochen gab es bei Stellantis eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Stufe als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Stellantis bei 17,12 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 21,205 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 19,22 EUR, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Stellantis weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Stellantis überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält das Stellantis-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Stellantis in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Negative Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Analyse ergab 3 Schlecht- und 6 Gut-Signale, was zu einer insgesamt "Gut" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.