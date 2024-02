Stellantis Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Stellantis. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale vorlagen. Dabei wurden 8 "Gut"-Signale (gegenüber 0 "Schlecht"-Signal) basierend auf der Kommunikation ermittelt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stellantis-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen 18,13 EUR beträgt. Dieser Wert liegt aktuell deutlich darüber (+29,21 Prozent Unterschied) des letzten Schlusskurses von 23,425 EUR. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (21,06 EUR) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+11,23 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Stellantis-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Einfluss von Stimmungen im Internet auf Aktien kann diese verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Im Fall von Stellantis wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 bzw. 25 Tagen. Für Stellantis liegt der RSI bei 29,57, was als überverkauft gilt und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 23, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".