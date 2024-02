Stellantis Aktie: Jetzt aber!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Stellantis von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 8 positive und keine negativen Signale gefunden. Aufgrund dieser Auswertung wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Stellantis wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Stellantis erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt wird der Aktie von Stellantis bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Note ausgestellt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Stellantis-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 18,09 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (23,615 EUR) weicht somit um +30,54 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs (21,01 EUR) ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+12,4 Prozent Abweichung). Somit erhält die Stellantis-Aktie in Bezug auf die technische Analyse eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei Stellantis bei 20,49 und wird daher als überverkauft betrachtet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 24, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine positive Bewertung vergeben.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Stellantis-Aktie aufgrund der Anleger-Stimmung, des langfristigen Stimmungsbildes, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.