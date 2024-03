Stellantis Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

In den letzten Wochen gab es bei Stellantis keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Stimmung bleibt neutral, da keine auffälligen positiven oder negativen Themen registriert wurden. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war hingegen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Die Redaktion hat außerdem 10 gute und keine schlechten Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamtempfehlung "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Stellantis derzeit überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis führt. Auch auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie deutlich über dem Trendsignal verläuft.

Insgesamt wird Stellantis in Bezug auf die Anleger-Stimmung, den RSI und die technische Analyse als "Gut" bewertet.