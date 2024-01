Stellantis Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Stellantis heran.

Der RSI7 liegt aktuell bei 89,69 Punkten, was darauf hinweist, dass Stellantis überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,44, was bedeutet, dass Stellantis hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich daher für das Stellantis-Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Stellantis konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Punkt mit einem "Gut". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde dagegen eine leichte Reduktion festgestellt. Insgesamt erhält Stellantis daher in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Stellantis derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 verläuft in Höhe von 17,27 EUR, womit der Kurs der Aktie um +18,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 19,53 EUR. Dies entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +4,79 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Stellantis. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.