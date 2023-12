Stellantis Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Stellantis-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 16,95 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 20,99 EUR, was einem Unterschied von +23,83 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 18,75 EUR zeigt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Abweichung von +11,95 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Stellantis insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen vor allem negative Diskussionen über Stellantis geführt. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an zehn Tagen die negativen Themen dominierten. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Stellantis liegt bei 16,48, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 24,83 im Bereich einer "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Stellantis-Aktie führt.

Insgesamt erhält die Stellantis-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung für die Charttechnik, aber eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment und die Stimmungslage.