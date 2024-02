Stellantis Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Stellantis-Aktie zeigt ein positives Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 18,22 EUR, was 32,96 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 24,225 EUR liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 21,17 EUR, auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit +14,43 Prozent darüber. Zusammen ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Stellantis. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Stellantis ist jedoch höher als normal, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Stellantis auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass das Wertpapier überverkauft ist. Damit wird auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders positiv, obwohl in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält die Stellantis-Aktie somit positive Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen, was auf eine gute Entwicklung des Wertpapiers hindeutet.