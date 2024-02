Stellantis Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Stellantis-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt positive Trends. Der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 18,27 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 24,6 EUR liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +34,65 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (21,24 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. In der Summe erhält die Stellantis-Aktie damit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt ebenfalls eine positive Bewertung der Stellantis-Aktie. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab 7 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Stellantis-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis einen überverkauften Zustand, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Stellantis-Aktie zeigt jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen sowie eine negative Veränderung der Stimmungsrate. Dies führt zu einer negativen Langzeiteinschätzung der Stimmung und resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Stellantis-Aktie basierend auf der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung, obwohl das langfristige Stimmungsbild eher negativ ist.