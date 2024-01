Stellantis Aktie: Hammer-Nachricht!

In den letzten vier Wochen wurden bei Stellantis positive Veränderungen in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien registriert. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Stellantis daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" anzusehen ist, da der GD200-Wert bei 17,27 EUR liegt und der Aktienkurs (20,465 EUR) um +18,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt mit 19,53 EUR eine Abweichung von +4,79 Prozent, was als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Diskussionen konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Stellantis, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Stellantis liegt bei 89,69 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,44, was darauf hindeutet, dass Stellantis hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Stellantis-Wertpapier ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.