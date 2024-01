Stellantis Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Stellantis jedoch deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher erhält Stellantis in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung, aber insgesamt wird die Aktie dennoch mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die derzeitige Situation von Stellantis bewertet. Der 7-Tage-RSI zeigt einen Wert von 87 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Stellantis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers führt. Insgesamt wird Stellantis in diesem Punkt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an sechs Tagen positive Themen und an acht Tagen negative Themen dominierten. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Stellantis-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von +18,55 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,98 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.