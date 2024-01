Stellantis Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Stellantis basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs und zeigt, dass der GD200 bei 17,55 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs von 19,524 EUR um +11,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 20,18 EUR, was einer Abweichung von -3,25 Prozent entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Aktivität oder Änderungen aufweisen. Daher wird das Sentiment insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzung der Anleger basiert auf harten und weichen Faktoren, wobei die Analyse sozialer Plattformen ergeben hat, dass die Stimmung überwiegend negativ war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Gut" Bewertung auf dieser Ebene, was zu dem Befund führt, dass die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Stellantis liegt bei 57,07, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt jedoch bei 75,73 und wird daher als "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.