Stellantis Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse zeigt, dass Stellantis derzeit eine positive Bewertung aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 17,38 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (20,64 EUR) um +18,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 19,84 EUR, was einer Abweichung von +4,03 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Stellantis daher das Rating "Gut".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 69, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 45,72 ebenfalls keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs führt zu einem Gesamt-Rating von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Stellantis eingestellt waren. Auch die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich negativ. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme hingegen haben mehrheitlich Kaufsignale generiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Stellantis für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.