Stellantis Aktie: Gigantischer Hammer!

Anleger: Wenn es um die Einschätzung von Aktienkursen geht, spielen neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine entscheidende Rolle. Unsere Analysten haben sich die Stellantis-Aktie auf sozialen Plattformen genauer angesehen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Ebenso haben die Nutzer in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen im Zusammenhang mit Stellantis diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Schlecht". Darüber hinaus haben wir die Analyse um die Betrachtung von Handelssignalen erweitert, wobei neun konkret berechnete Signale zur Verfügung standen (9 "Gut", 0 "Schlecht"). Auf dieser Basis ergibt sich eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Insgesamt wird Stellantis daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse haben wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Stellantis-Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 17,42 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (20,125 EUR) liegt (Unterschied +15,53 Prozent). Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Rating von "Neutral", da der Wert bei 19,94 EUR liegt und der letzte Schlusskurs nur um 0,93 Prozent darüber liegt. Zusammenfassend erhält die Stellantis-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen. Für Stellantis liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 64,78 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 63,29 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält Stellantis für diesen Punkt unserer Analyse eine "Neutral"-Einstufung.

Abschließend haben wir die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz in unsere Analyse einbezogen. Hierbei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Stellantis eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für Stellantis.