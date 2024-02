Stellantis Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Stellantis in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in dieser Zeit vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird die Einschätzung für die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Allerdings zeigen auch die Daten aus den sozialen Medien, dass es 8 positive Signale und 0 negative Signale gab, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut" Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Stellantis liegt der RSI7 aktuell bei 15,92 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der RSI25 deutet darauf hin, dass Stellantis überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Kommunikation über Stellantis in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde über Stellantis mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Stellantis-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die charttechnische Entwicklung der Aktie.

Insgesamt erhält die Stellantis-Aktie also durchweg ein "Gut"-Rating in den verschiedenen Bereichen der Analyse.