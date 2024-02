Stellantis Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Stellantis-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 18 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,85 EUR, was einen Unterschied von +32,5 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs mit 20,89 EUR ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+14,17 Prozent Abweichung). Somit erhält die Stellantis-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Stellantis also für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung bei Stellantis in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, weder in Richtung Zunahme noch Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Auf dieser Stufe erhält Stellantis daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Einschätzung einer Aktie zu verstehen. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Stellantis im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch die positiven Themen rund um Stellantis wurden in den letzten Tagen besonders stark diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation bei Stellantis als überverkauft betrachtet wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine überverkaufte Situation hin, was jeweils zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.