Stellantis Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse der Stellantis-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Über die letzten 200 Handelstage hinweg ergibt sich ein Durchschnitt von 17,55 EUR für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 19.524 EUR, was einem Unterschied von +11,25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 20,18 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-3,25 Prozent) liegt. Auf Basis dieser kurzfristigen Analyse wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen, womit sich insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung ergibt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich ebenfalls Interessantes. Die Diskussionsintensität hat stark abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen vorwiegend negativ, jedoch gab es auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Stellantis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut" Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) interessante Werte. Der 7-Tage-RSI liegt bei 57,07 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 75,73, was darauf hindeutet, dass Stellantis überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine durchwachsene Einschätzung für die Stellantis-Aktie, die aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält, während das Anleger-Sentiment und der RSI eher auf "Neutral" und "Schlecht" hindeuten.