Stella-Jones Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Aktie von Stella-jones wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen der letzten zwölf Monate zusammen. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie laut den jüngsten Studien als "Neutral". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Gut ein, 1 als Neutral und 0 als Schlecht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 91,4 CAD, was einem Aufwärtspotential von 15,14 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Stella-jones somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Innerhalb der "Papier & Forstprodukte"-Branche konnte Stella-jones in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,34 Prozent erzielen. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus dieser Branche, die im Durchschnitt um -22,65 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +80,99 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor konnte Stella-jones mit einer Rendite von -22,65 Prozent um 80,99 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Stella-jones-Aktie bei 70,63 CAD, während der aktuelle Kurs bei 79,38 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,39 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 78,82 CAD, was einem Abstand von +0,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stella-jones-Aktie liegt derzeit bei 49 für die letzten 7 Tage, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 53,03 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Stella-jones basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält die Stella-jones-Aktie also positive Bewertungen von Analysten und zeigt starke Performance in ihrem Branchenvergleich. Die technische Analyse deutet ebenfalls auf ein positives Bild hin, während der RSI auf Neutral steht.