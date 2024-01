Stella Chemifa Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse der Stella Chemifa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 3037,39 JPY, was einem Kurs von 3290 JPY entspricht, der um +8,32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies deutet auf eine positive Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 3209,5 JPY, was einer Abweichung von +2,51 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Stella Chemifa-Aktie ist neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen wurde sich auch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Stella Chemifa befasst. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stella Chemifa-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI ebenfalls neutral mit einem Wert von 45,39. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Bewertung für die Stella Chemifa-Aktie.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Stella Chemifa in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Stella Chemifa-Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.