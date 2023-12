Stella Chemifa Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen für die Aktie von Stella Chemifa gezeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Stella Chemifa liegt bei 15,63, was auf eine "Gut"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 46,45 und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Stella Chemifa eingestellt waren, was auch durch die vorherrschend neutralen Nachrichten über das Unternehmen bestätigt wird. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Stella Chemifa-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 2997,89 JPY, angegeben. Der letzte Schlusskurs von 3240 JPY weicht um +8,08 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 3185,7 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.