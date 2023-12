Stella Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "CLP Holdings":

Der Aktienkurs von Stella wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen des gleichen Sektors ("Zyklische Konsumgüter") um 38 Prozent übertroffen. Die Rendite von Stella beträgt 42,08 Prozent, während die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" eine mittlere Rendite von 19,18 Prozent verzeichnet. Auch hier übertrifft Stella mit 22,91 Prozent die durchschnittliche Rendite deutlich. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) wird Stella als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,69, was einem Abstand von 74 Prozent zum Branchen-KGV von 32,89 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 9,21 HKD eine Abweichung von +11,5 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 8,26 HKD aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs mit 9,46 HKD nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,64 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Stella beträgt 9,01 Prozent, was 1,78 Prozent über dem Mittelwert (7,23) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Stella eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Insgesamt zeigt sich, dass Stella in verschiedenen Bereichen eine positive Entwicklung aufweist und entsprechend gute Bewertungen erhält.