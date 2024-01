Stella Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Dividendenrendite von Stella beträgt 9,01 Prozent, was 2,86 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Die Dividendenrendite zeigt das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Stella eine Rendite von 42,08 Prozent erzielt, was 38 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat Stella mit 23,07 Prozent eine deutlich höhere Rendite als der Durchschnitt von 19,01 Prozent erzielt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Stella bei 8,3 HKD, während der Aktienkurs bei 9,72 HKD liegt, was einen Abstand von +17,11 Prozent ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 9,54 HKD, was einer Differenz von +1,89 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Stella wurde ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge im Internet zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Stella blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Stella bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

