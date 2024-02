Stella Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Aktie von Stella schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Mit einem Unterschied von 1,91 Prozentpunkten (8,13 % gegenüber 6,22 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Veränderung der Anlegerstimmung, und die Diskussionsintensität über das Unternehmen war durchschnittlich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Stella als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 7,96 liegt. Aufgrund des RSI25, der bei 36 liegt, wird die Situation als weder überkauft noch -verkauft bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Stella ist insgesamt neutral. In den sozialen Medien gab es keine besonders positiven oder negativen Ausschläge, und das Interesse an positiven oder negativen Themen rund um Stella war ebenfalls neutral. Daher ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dividendenpolitik als gut bewertet wird, das Sentiment und der Buzz neutral sind, und der Relative Strength Index eine überverkaufte Situation anzeigt. Die Anleger-Stimmung wird ebenfalls insgesamt als neutral eingestuft.