Stella Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Stella: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin. Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt das KGV von Stella bei 8,69, was 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher eine positive Einschätzung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Stella in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +23,35 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche erzielt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Stella sogar 38,52 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Stella mit 9,01 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,15 Prozent. Diese Differenz von +2,86 Prozent zur Branche spiegelt eine solide Dividendenpolitik wider und führt zu einer positiven Einschätzung durch die Redaktion.

Im Bereich Sentiment und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Stella festgestellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Stella in den Bereichen KGV, Aktienkurs-Performance und Dividendenpolitik positiv abschneidet, während das Sentiment und die Kommunikationsfrequenz neutral sind.