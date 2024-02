Stelco-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Stelco-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Aktuelle Berichte von Analysten kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 47,5 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 18,87 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Stelco somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Stelco in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gesprochen wurde. An fünf Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Stelco-Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 9,16 insgesamt 97 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Stelco-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch das Signal auf "Neutral" gesetzt wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert, der darauf hinweist, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht" führt.