Stelco Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Stelco weist eine Ausprägung von 70,2 auf, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 38,12, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 Kaufempfehlungen, 4 Neutral-Einstufungen und keine negativen Bewertungen ausgesprochen. Für den vergangenen Monat ergibt sich ein ähnliches Bild: 2 Kaufempfehlungen, 3 Neutral-Einstufungen und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Stelco liegt bei 45,92 CAD, was einer positiven Entwicklung von 7,18 Prozent entspricht. Daher lautet das Gesamturteil "Neutral".

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Stelco mit 8,21 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Materialien". Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,3 Prozent verzeichnet, schneidet Stelco mit 19,51 Prozent positiv ab. Diese starke Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, wobei in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen über Stelco verbreitet wurden. In den letzten Tagen hat sich der Fokus jedoch auf positive Themen rund um das Unternehmen verschoben, was zu einer neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.