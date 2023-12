Stelco Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Aktienanalyse von Stelco basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 43,77 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 42,84 CAD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 39,28 CAD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Stelco eine Rendite von 8,21 Prozent erzielt, was deutlich über dem Sektordurchschnitt von -11,3 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 70,2, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 38,12, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien waren in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit der Anleger für Stelco ist ebenfalls rückläufig, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Stelco somit ein "Schlecht"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren, des Branchenvergleichs, des RSI und des Sentiments in den sozialen Medien.