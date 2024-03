Stelco Aktie: Kaum zu glauben!

Das kanadische Unternehmen Stelco hat kürzlich eine Dividende von 4,33 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,58 %) nur leicht über dem Durchschnitt liegt. Die Differenz beträgt 0,75 Prozentpunkte, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stelco beträgt 10, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass Stelco weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Abschnitt führt.

In den vergangenen 12 Monaten hat Stelco eine Performance von -19,04 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,81 % gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +1,78 % im Branchenvergleich für Stelco. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.