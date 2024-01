Stelco Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Aktie von Stelco wird derzeit auf fundamentaler Ebene als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,85 deutlich niedriger ist als bei anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau". Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Stelco im letzten Jahr eine Rendite von 25,96 Prozent erzielt, was 36,28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Ebene. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Stelco derzeit überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Hinsichtlich der Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Stelco aktuell bei 4, was eine positive Differenz von +0,87 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aus diesem Grund erhalten die Dividendenpolitik von Stelco eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Sollten Stelco Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Stelco jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Stelco-Analyse.

Stelco: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...