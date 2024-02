Stelar Metals Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Stelar Metals steht derzeit bei einem Kurs von 0,08 AUD, was einem Abstand von -60 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Aus technischer Sicht wird dies kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -70,37 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung für beide Zeiträume führt.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Stelar Metals-Aktie einen Wert von 52,94 für RSI7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und einen Wert von 83,9 für RSI25, was eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergibt eine insgesamt "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität wenig Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Schlecht" für Stelar Metals.