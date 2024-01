Stelar Metals Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der Stelar Metals-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,27 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,275 AUD liegt, was eine Abweichung von +1,85 Prozent ergibt und damit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 0,31 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs um 11,29 Prozent darunter liegt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings konnte eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den vergangenen Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Stelar Metals weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Zusammengefasst erhält Stelar Metals damit insgesamt ein "Neutral"-Rating.