Steinmeier sieht Gefahr von Konflikten wegen Wasserknappheit

ALA ARTSCHA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht ein wachsendes Risiko von Konflikten zwischen Staaten um Wasser, das durch den Klimawandel knapper wird. Nötig sei daher zweierlei, sagte er am Freitag bei einem Besuch im kirgisischen Nationalpark Ala Artscha: "Auf der einen Seite ein politisches Investment, das hilft, die Lösung zwischenstaatlicher Konflikte zu erleichtern. Und auf der anderen Seite einen entschiedenen Kampf gegen den Klimawandel in Deutschland, in Europa und weltweit, um die Veränderungen aufzuhalten."

Der Bundespräsident beendete mit dem Besuch des Nationalparks seine viertägige Zentralasien-Reise. Diese hatte ihn zunächst nach Kasachstan und dann nach Kirgistan geführt. Er flog mit einem Hubschrauber über den Golubin-Gletscher und machte sich ein Bild von den Auswirkungen des Klimawandels in dem Gebirgsland, dessen Berge bis auf über 7000 Meter hoch gehen. Der Nationalpark besteht zu 17 Prozent aus Gletschern, die aber wie überall auf der Welt schmelzen.

"Die Gletscherschmelze, die hier in rapider Geschwindigkeit vorangeht, verschärft ein Thema, das es immer gegeben hat, die Wasserverteilung zwischen den zentralasiatischen Staaten", sagte Steinmeier. Kirgistan habe bisher aufgrund seiner vielen Gletscher auch einen Teil der Nachbarstaaten mit Wasser versorgen können. Deutschland habe sich schon vor etwa 15 Jahren bemüht, die Verteilungsfragen, die immer auch Anlass für Konflikte zwischen den zentralasiatischen Staaten gewesen seien, mit zu lösen./sk/DP/jha