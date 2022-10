Steinmeier sagt Reise nach Kiew ab

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Es wird wohl wieder nichts mit einem Besuch des Bundespräsidenten in der Ukraine: Frank-Walter Steinmeier hat laut eines Berichts der "Bild" die für Donnerstag geplante Reise nach Kiew kurzfristig abgesagt. Die Zeitung beruft sich auf "Regierungskreise in der Ukraine und in Berlin". Demnach hatten das Auswärtige Amt, das Bundesinnenministerium und deutsche Sicherheitsbehörden dem Bundespräsidialamt von einer Kiew-Reise abgeraten.

Bereits am gestrigen Dienstag soll die Entscheidung gefallen sein, den Besuch abzusagen. Er solle allerdings zeitnah nachgeholt werden, wie es hieß. Wie "Bild" weiter schreibt, zeigt man sich in Kiew verwundert über die Absage: "Während der Bundespräsident seinen Besuch absagt, gibt es viele internationale Diplomaten und Gäste, die gerade jetzt in der Hauptstadt Präsenz zeigen wollen", zitiert "Bild" einen ukrainischen Regierungsbeamten. Am Mittwoch besuchte der griechische Außenminister Kiew. Für Donnerstag wird ein weiterer hochrangiger Besuch eines anderen Staatschefs erwartet.

Foto: über dts Nachrichtenagentur