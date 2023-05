Steinmeier gratuliert Erdogan

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu dessen Wiederwahl gratuliert. "Angesichts der besonders engen menschlichen, wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen unseren Ländern kommt dem deutsch-türkischen Verhältnis ganz besondere Bedeutung zu", schrieb Steinmeier am Montag. Er würde sich freuen, gemeinsam zu einer Festigung "guter Beziehungen" zwischen beiden Ländern beitragen zu können.

"Die Herausforderungen in der Welt, denen wir uns gegenüber sehen, machen dies umso wichtiger", so Steinmeier. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Erdogan bereits am Sonntag zur Wiederwahl gratuliert und diesem angeboten, gemeinsame Themen mit "frischem Elan" voranzutreiben. Die staatliche Wahlkommission in der Türkei hatte Erdogan am Sonntagabend mit einem Ergebnis von 52,1 Prozent zum Wahlsieger erklärt, sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu kam auf 47,9 Prozent. Damit kann Erdogan weitere fünf Jahre Präsident der Türkei bleiben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur