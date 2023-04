Aber so weit ist man noch nicht – Steinhoff Management verlängert überraschend die „Consultation Period“ über den Restructuring Plan vom 11.April bis zum 17.04.2023.

Die „Besprechungs-Zeit“ des Restructuring Plans, der seit dem 29.03.2023 vorliegt, und zu dem die Stakeholder ihre „Anmerkungen“ oder „Fragen“ während der „Consulting Period“ stellen/machen können hätte nicht verlängert werden müssen. Ob es sich hierbei um ein kleines Zeichen des Entgegenkommens seitens des Managements handelt? Vielelicht könnte ein Optimist sagen. Wäre wohl ehe rKaffeesatzlesen. Andererseits: warum sollte man die Besprechungszeit verlängern, wenn man sowieso stur am Restructuringplan mit vollständiger „Enteignung“ der aktionäre festhalten will.

Oder entheit der „Brief“ des SdK zum Restructuring Plan, innerhalb der alten Consulting Period abgegeben, nachdenkenswerte Punkte, die beim Management einen „Denkprozess“ ausgelöst haben könnten?

Wer weiss. Auf jeden heir zum „selber einschätzen“ die Formulierungd er Steinhoff Presseabteilung zur Verlängerung: „On 29 March 2023, Steinhoff International Holdings N.V. ( “SIHNV”) published a draft restructuring plan (conceptakkoord) pursuant to Section 370(1) of the Dutch Bankruptcy Act (the “Draft Restructuring Plan”). The Draft Restructuring Plan, together with other relevant documents (including valuation reports and consultation notice), are available on www.steinhoffinternational.com.

Anmerkung: Gerade die Bewertunegn von Mattres Firm und Greenlit Brands sind ja Hauptkritikpunkte in der SdK Stellungnahme.

As announced in the consultation notice, the Draft Restructuring Plan has been made available for review and commentary during a period commencing on Wednesday 29 March 2023 until at least Tuesday 11 April 2023. During this period the Restructuring Plan Stakeholders (as defined in the Draft Restructuring Plan) may submit their views on the Draft Restructuring Plan (the “Consultation Period”). SIHNV hereby announces that the Consultation Period has been extended and will now lapse on Monday 17 April 2023 at 18:00 CET. SIHNV will consider the views on the Draft Restructuring Plan submitted in the context of the Consultation Period.“ (Steinhoff Unternehmensmeldung, )

Anmerkung: „Consider“ kann natürlich alles heissen, hört sich aberimmerhin besser an als die bisher vertretene „Friss oder stirb“-Haltung des Stienhoff Managements.