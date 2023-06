Steinhoff Update – Mittwoch, 17:00 Uhr, könnte es vorbei sein mit den Hoffnungen der Aktionäre.

Und jetzt was ganz anderes: Pepco liefert – wie bisher – starke Halbjahreszahlen zum 31.03.2023. Ist die Pepco Aktie die bessere Alternative? Bestimmt. Aber das hilft Steinhoff-Aktionären nicht weiter…

Pepco bleibt Wachstumsperle des Steinhoff Konzerns – und wohl wertvollste Beteiligung. So kann man die Bilanzzahlen des europäischen „Billiganbieters“ zusammnefassen.

Die Pepco Group NV (ISIN: NL0015000AU), mit Erstlisting an der Warschauer Börse, gehört – noch? – zu rund 72,9% zum Steinhoff Konzern. Und liefert zum 31.03.2023 als Betreiber der PEPCO, Poundland und Dealz Märkte für einen Retailkonzern wieder einmal sehr starke Wachstumszahlen: Umsatz im ersten Halbjahr steigt auf 2.800 Mio EUR, was ein Plus bei fixen Wechselkursen von +22,7 % bedeuteten würde – so bleiben immer noch beeindruckende plus 19.7 % Und dabei konnte das EBITDA immerhin noch um 11% gesteigert werden – bei einer beschleunigten Expansion mit 166 Store-Neueröffnungen, meisst in Westeuropa .Mit der schnellwachsenden Pepco-Kette als Wachstumsreiber, die 15,8 % like-for-like-Wachstum „hinlegen konnte“, während die anders ausgerichtete britische Poundland-Gruppe immerhin auf 4,9% LfL-Wachstumsrate verweisen kann.

Beeindruckendes Wachstum -laut CEO auf Kurs bis Ende des Geschäftsjahres 550 Neueröffnungen mit trotzdem steigendem Konzern-EBITDA umzusetzen.

Pepco zeigt Wachstumsstärke udn schafft es Umsätze und Gewinne weiter zu steigern. Und das trotz eines ambitionierten Expansionsplans, der im ersten Halbjahr sich auf die Expansion in Westeuropa fokussierte. Was insbesondere die EBITDA-Kennziffern um so überzeugender macht, da die aktuelle Expansion hauptsächlich in Westeuropa erfolgt. Was, wie zuletzt im Geschäftsbericht 2022 von Pepco erläutert, eine längere Amortisationsdauer/höhere Investitionssumme der einzelnen Neueröffnungen als in osteuropäischen Standorten bedeutet.

Und Trevor Masters, CEO Pepco Group, erläutert: “The Group continued to make strong progress against our strategic objectives over the half year, while delivering an increase in revenues and underlying EBITDA. We opened 166 net new stores in the period and are confident on meeting our target of at least 550 net new stores this financial year, as part of our targeted and profitable opening programme.“

Und die weisen Flecken auf der Pepco-Europa-Karte werden weniger, Südeuropa als Wachstumsmotor: “Our growth strategy in Western Europe is progressing well, reflecting the strong appeal of the Pepco brand to customers across the whole continent. Italy, where we recently opened our 100th store, and Spain – which is benefiting from our combined clothing, general merchandise and FMCG offer – continue to be our largest and fastest-growing Western European territories. In May, we were delighted to launch the Pepco brand in Portugal.“

Zusammengefasst stellt der CEO fest, dass man im zweiten Hlabjahr steigende Margen aufgrund von positiven Kosteneffekten erwarte und „remain on track to deliver full year EBITDA growth in line with previous guidance.“

Tradegate Handel der Pepco Group NV, Chart powered by GOYAX.de.

Zurück zur Konzernmutter: Als Checkliste nochmals der Aktionsplan der SdK, wie er durch die Zahlungszusagen vieler Steinhoff Aktionäre ermöglicht wurde: